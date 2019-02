“Giletti torna in Rai”: l’indiscrezione bomba sugli speciali in prima serata

La voce sul ritorno in Rai di Massimo Giletti dopo un paio d’anni di servizio in casa La7 assume il carattere dell’ufficialità secondo quanto riportato dal settimanale Chi.

“E’ ufficiale, dal prossimo anno Massimo Giletti torna in Rai”, si legge nella rubrica ‘Chicche di gossip’ del numero in edicola che aggiunge ulteriori dettagli rispetto ai programmi che dovrebbero essere affidata al conduttore.

“Giletti torna in Rai”: la voce sui programmi in prima serata

A partire dal prossimo anno, dunque, Giletti dovrebbe tornare a fare parte della squadra Rai.

Ma contrariamente a quanto qualche rumors aveva diffuso, il giornalista non sarà al timone de 'La vita in diretta' ma de 'L’Arena', programma legato a doppio filo all’immagine professionale e mediatica del giornalista trasmesso (fino ad ora) a domenica pomeriggio.

Ma se di ritorno si tratta, quello di Massimo Giletti si prepara ad essere particolarmente importante visto che la dirigenza avrebbe in cantiere per lui degli speciali in prima serata su Rai Uno.

Di cosa tornerà ad occuparsi in Rai non è ancora dato sapere… Al momento il diretto interessato non si pronuncia sulla voce che lo vuole di nuovo nell’azienda di viale Mazzini e il suo compito di timoniere de ‘Non è l’Arena’ su La7 continua.