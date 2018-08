Domenica In, colpaccio di Mara Venier: il super ospite bomba

Con Barbara d'Urso, ha assicurato, nessuna rivalità, ma la formazione che sta preparando Mara Venier per la prossima stagione di Domenica In è un portento in grado, se non di vincere, quantomeno di giocarsela con la regina - per ora incontrastata - degli ascolti domenicali.

Mentre si contratta, pare, per affidare uno spazio a Selvaggia Lucarelli - che certamente darebbe del filo da torcere alla concorrenza, come già avvenuto nella scorsa edizione di Domenica In con una sua ospitata - tra i super ospiti è ormai certo un nome bomba. Confermata la presenza di Gina Lollobrigida, molto amica con Mara Venier.

La diva del cinema italiano, come ha fatto sapere in un video pubblicato su Instagram dalla padrona di casa, parteciperà al programma, anche se ancora non è ben chiaro se solo per qualche puntata oppure per tutta la stagione. Intanto la Venier non può che dirle "grazie".