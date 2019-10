Non è la d'Urso, Giorgia Meloni perde la pazienza: "Non sono venuta qui a fare il pagliaccio"

(In alto lo scontro tra Giorgia Meloni ed Alba Parietti)

Puntata incandescente ieri a 'Live - Non è la d'Urso'. Non solo per la furia Marco Columbro, che si è scagliato in diretta contro la conduttrice Barbara d'Urso, ma anche per un siparietto che ha visto protagonista Giorgia Meloni e Alba Parietti. "Non c'è nulla di cui mi debba scusare nella mia vita politica", ha detto la leader di Fratelli d'Italia, protagonista di un confronto con 5 vip in cui è nato 'duello' verbale con Alba Parietti.

Giorgia Meloni contro Alba Parietti

"Sono uno dei parlamentari più presenti e uno dei più produttivi. Fratelli d'Italia ha anche proposto che le presenze dei parlamentari non vengano calcolata solo in base alle votazioni ma anche secondo le presenze anche nei giorni in cui non si vota, quindi anche il lunedì e il venerdì", ha detto Meloni replicando alle affermazioni di Parietti. "Se gli italiani ritengono che io non lavori abbastanza, lo giudicheranno alle urne. Quando ci consentiranno di tornare a votare".

"Sono una persona in grado di argomentare. Però me lo dovete lasciar fare, sennò me ne vado: non sono venuta qui a fare il pagliaccio", ha aggiunto Meloni, stizzita per le continue interruzioni. In particolare, la politica è stata attaccata da Aida Nizar, finita nel mirino delle polemiche a suo tempo per i bagni nelle fontane di Roma. "Lei parla quattro lingue possibile che non ha un altro modo per guadagnarsi da vivere, diverso dal farsi il bagno nelle fontane?", dice Meloni.