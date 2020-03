Giorgia ricorda la mamma di Alex Baroni: “Voglio pensarti col tuo adorato figlio”

Marina Marcelletti Baroni rientra nel triste elenco delle vittime del coronavirus. La donna, madre del cantautore Alex Baroni scomparso il 13 aprile 2002 a soli 35 anni, è stata ricordata con affetto dal figlio Guido e dalla nipote Valeria Frasca come una donna solare e positiva che, dopo la prematura scomparsa del figlio, trovò conforto nella passione per la corsa e in quella per i viaggi la forza per andare avanti. Una persona splendida Marina, “immensa”, come la ricordano i suoi cari e anche Giorgia che al cantante fu legata dal 1997 al 2001, che a lei ha dedicato un post su Instagram.

Giorgia ricorda la mamma di Alex Baroni morta per coronavirus

“Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita. Che donna eccezionale sei stata,

Marina Baroni”: poche parole cariche di significato hanno accompagnato la foto di Marina Marcelletti pubblicata da Giorgia su Instagram, luogo virtuale in cui piangere la donna che, a causa della devastante emergenza in corso, non potrà essere salutata con un funerale.