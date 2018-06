Giorgio Alfieri torna a Uomini e Donne? L'ex tronista rompe il silenzio

Non ha mai nascosto di aver attraversato un periodo difficile, sia dal punto di vista economico che sentimentale, ma le voci sul suo presunto ritorno a "Uomini e Donne" si è precipitato a smentirle Giorgio Alfieri.

Negli ultimi giorni è circolata sul web la notizia che l'ex tronista avesse lanciato un appello a Maria De Filippi per tornare nel programma che nel 2006 lo portò al successo. Niente di più falso, come spiega su Instagram: "Volevo semplicemente rettificare alcune cose riportate da giornali e vari blog sul 'mio presunto appello pubblico a Maria per tornare sul trono'. Non che mi dia fastidio il loro interessamento, però vorrei chiarire alcune cose riguardo ai titoli usati per attirare i lettori (che magari poi possono fraintendere e farsi delle giuste domande). PRIMO: ho i numeri e i contatti della Fascino, quindi se voglio parlo direttamente con loro. SECONDO: Io ho semplicemente risposto ad una domanda che mi è stata posta da un giornalista. Lui mi ha chiesto: 'Ti manca il periodo di Uomini e Donne?'. Ed io: 'Ovvio, dopo un periodo molto difficile ci metterei la firma per rivivere certi momenti di emozione e spensieratezza'. Tutto qui".

Nessuna voglia di tornare alla ribaltà, dunque, ma solo ricominciare a lavorare: "Non ho mai parlato espressamente del trono o di bisogno economico - puntualizza Alfieri - Ho parlato di bisogno di tornare a lavoro! Il motivo reale è che purtroppo in gioventù per leggerezza e negligenza ho trascurato ed affidato a persone sbagliate alcune mie cose personali, ho avuto problemi di tasse! E purtroppo ho dovuto sospendere (momentaneamente) con il mio vero lavoro! Il lavoro che ho fatto per 10 anni al fianco di Roberto Cenci a Mediaset come assistente alla regia".