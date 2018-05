Uomini e Donne, Giorgio Manetti lascia il Trono Over: l'addio dopo quel ballo con Gemma

Dopo anni di presenza al Trono Over di Uomini e Donne, dopo la lunga e travagliata relazione con Gemma Galgani e dopo il gossip del presunto flirt con Tina Cipollari che ha riempito le pagine dei settimanali di gossip, sembra che Giorgio Manetti abbia detto addio al programma di Maria De Filippi.

A lanciare l'indiscrezione è stato il Vicolo delle news. Il sito di gossip ha pubblicato quanto riportatogli da una persona presente in studio durante la registrazione dello scorso 24 maggio. Secondo la fonte anonima, Manetti avrebbe comunicato di voler lasciare Uomini e Donne dopo un ballo insieme a Gemma, la sua storica compagna del Trono Over.

Giorgio Manetti lascia il Trono Over: perché?

Al termine del ballo con la Galgani le critiche hanno investito il cavaliere e c'era da aspettarselo. Ma Manetti ci ha tenuto a chiarire il suo gesto e si è giustificato di voler terminare in bellezza la sua esperienza a Uomini e Donne. Giorgio, a questo punto, sempre stando a quanto riportato da Il Vicolo delle news, avrebbe dichiarato di non essere presente su Canale 5 il prossimo anno.

Sarà veramente così? Gemma come la prenderà? Per ora non ci sono conferme da parte della produzione, ne tantomeno da parte del diretto interessato. Per sapere se è stata davvero questa la drastica scelta di Giorgio Manetti, bisognerà attendere la prossima puntata del Trono Over di Uomini e Donne.