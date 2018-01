Giorgio Mastrota contro il programma Mediaset: “Trash che a confronto le mie televendite sono educational”

Non solo materassi, pentole e coperchi: se gli viene data l’opportunità, Giorgio Mastrota sa farsi notare anche per una dialettica che non risparmia frecciatine ai protagonisti della tv.

La dimostrazione è arrivata durante la trasmissione di ‘Sbandati’ in onda su Rai Due, quando 'il re delle televendite', da poco diventato padre per la quarta volta, ha detto la sua su ‘Forum’, uno dei programmi storici di Mediaset da qualche anno passato sotto la guida di Barbara Palombelli.

"Io faccio le televendite che vanno all’interno di Forum e le televendite sono sempre state considerate trash. Invece Forum è diventato talmente trash che il mio è il momento educational” ha sentenziato con ironia il conduttore rispetto alla trasmissione che ospita i suoi spazi pubblicitari.

Ma il ‘Mastrota pensiero’ non si è fermato qui, perché interpellato su quale possa definirsi la ‘Oprah Winfrey italiana’ in riferimento alle indiscrezioni su una possibile candidatura della star tv statunitense, il presentatore ha indicato come tale Maria De Filippi che “se si candidasse, prenderebbe tanti voti".

In tanti anni di tv, non si può certo dire che Mastrota non abbia le idee ben chiare riguardo ai suoi protagonisti...