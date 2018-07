La rivincita di Giorgio Mastrota, arriva una serie tv: addio televendite?

Colpo di coda di Giorgio Mastrota. Dopo anni di televendite, su cui ha costruito una carriera stellare, il re dei messaggi promozionali strappato a programmi cult degli anni '80 come "Il gioco delle coppie", si prende la sua rivincita in un'attesissima serie tv.

Mastrota è infatti tra i protagonisti di "Romolo + Giuly", la nuova serie comedy ispirata al capolavoro shakespeariano e ambientata nella Roma di oggi, tra "coatti" e "pariolini", in onda su Fox dal 17 settembre. Una esilarante parodia in cui Giorgio Mastrota interpreta se stesso, come racconta a Libero: "In Romolo + Giuly sono un drogato di televendite, ossessionato dagli affari. Cercherò di prendermi la rivincita nei confronti di un mondo ingrato, che mi ha relegato alle televendite, senza apprezzare la mia intelligenza".

Quello che è accaduto più o meno a lui, anche se al mondo della pubblicità televisiva ora è molto grato: "In passato ho attraversato dei momenti difficili. Dopo Meteore, per esempio, mi aspettavo di poter condurre altri programmi. Oggi però ho raggiunto la pace dei sensi televisivi: quando dico che spero di andare avanti ancora a lungo con le televendite, non scherzo. E' un lavoro che mi ha permesso di condurre una vita serena, anche dal punto di vista economico".

Non è un addio a materassi e pentole, dunque, ma una nuova sfida che affronta con entusiasmo, sperando in altre occasioni. In questi anni qualche proposta è arrivata, come svela, ma se ha dovuto dire di no: "La Rai mi aveva proposto Furore e un'altra serie di programmi. Avrei però dovuto lasciare le televendite e trasferirmi a Roma. All'epoca avevo appena avuto il mio secondo figlio e Natalia Jr era piccola, così ho deciso di rifiutare". Nessun rimpanto assicura, anche se adesso quel no non lo direbbe. Fatevi sotto, offerta imperdibile.