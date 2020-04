In collegamento da casa, giornalista non si accorge di essere in diretta tv in mutande

Siamo abituati ormai ad apparire impeccabilmente vestiti dalla cintola in su nelle nostre videochiamate professionali, lasciando immaginare all’interlocutore pantaloni gessati, gonne a tubino, scarpe inglesi e tacchi alti nascosti dalla scrivania mentre anziché mostrare tute, pigiami e ciabatte.

Che non fosse soltanto un luogo comune, quello della videochiamata in mutande, è stato confermato dal povero Will Reeve, giovane giornalista della Abc e figlio del compianto attore Christopher Reeve.

In collegamento con lo studio del programma “Good Morning America”, Reeve è apparso con indosso giacca e camicia, ma non si è accorto di aver sistemato male la videocamera, rivelando così ai conduttori e agli spettatori… di essere rimasto in mutande.

L’inquadratura lo ha tradito e le foto di lui in boxer sono diventate immediatamente virali sui social. Nonostante l’imbarazzo, Reeve ha reagito con molta ironia. Su Twitter ha condiviso lui stesso uno delle centinaia di tweet che lo hanno visto protagonista, scherzando con semplicità sull’ilarità della situazione.

Poco dopo Reeve ha condiviso una nota per spiegare che ciò che si era in effetti intravisto durante il collegamento non era propriamente biancheria intima ma dei semplice calzoncini sportivi, indossati sotto la giacca in previsione dell'allenamento che sarebbe andato a fare dopo la diretta, rispondendo ancora una volta con gentilezza ma anche una punta di velato sarcasmo: “Qualsiasi consiglio sull’abbigliamento da parte di quelle persone che indossano sempre cintura, pantaloni e scarpe durante le loro video chiamate di lavoro da casa è più che gradito. Ora, si torna al lavoro. Indossando i pantaloni”.