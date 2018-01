"Festa nel bar per l'attentato dell'Isis", giornalisti denunciati per la bufala su Pomeriggio Cinque

Un post su Facebook si è trasformato in una trappola che sta costando molto cara a quattro giornalisti Mediaset. La vicenda risale allo scorso maggio, come riporta Milano Today, quando sul social un cittadino di Pioltello, comune in provincia di Milano, denuncia i festeggiamenti in un bar gestito e frequentato da marocchini subito dopo la notizia dell'attentato a Manchester durante il concerto di Ariana Grande.

Così, telecamere e microfoni in mano, i reporter erano andati sul posto per raccontare quella storia, falsa, intervistando anche diversi "testimoni". Poi, proprio dopo quei servizi, erano arrivate addirittura le fiamme davanti al locale. In poche ore, però, i carabinieri avevano accertato che la sera del 22 maggio al Marrakech bar non era accaduto assolutamente nulla di quanto raccontato da Pomeriggio Cinque.

Il pm Giovanni Polizzi ha notificato l'atto di conclusione dell'indagine - che solitamente precede il rinvio a giudizio - a Carmelo Abbate, giornalista Mediaset, Francesco De Luca, suo collega di Pomeriggio Cinque, Francesco Vecchi, conduttore della trasmissione, Sandro Damiano, il cittadino da cui si era originato il corto circuito mediatico, e Rosanna Ragusa, responsabile della testata Videonews.

I primi quattro sono accusati di diffamazione aggravata per "avere - Abbate e Damiano in concorso con i due di Pomeriggio Cinque - offeso la reputazione del Lounge bar Marrakech, riferendo falsamente" dei presunti festeggiamenti nella notte dell'attentato di Manchester. La Ragusa, invece, deve rispondere di "omesso controllo" per il suo ruolo di coordinamento e direzione.