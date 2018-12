Che cos'è 'Giortì', il nuovo programma di Maria De Filippi: anticipazioni

Un nuovo programma per Maria De Filippi. Dopo le sperimentazioni degli ultimi anni 'Pequenos Gigantes', 'Selfie - Le Cose Cambiano' e 'Temptation Island Vip', la conduttrice e produttrice di Fascino PGT lancia 'Giortì', format inedito a tema "feste" di cui si sono aperti oggi i casting. Ancora sconosciuto il periodo di messa in onda.

Giortì, nuovo programma di Maria De Filippi

Pochissimi i dettagli già noti. Non è scontato che sarà De Filippi a vestire il ruolo di conduttrice. 'Giortì' in greco significa appunto “Festa”. La descrizione della trasmissione è apparsa oggi per la prima volta sul sito di 'Witty Tv', webtv dedicata proprio ai prodotti Fascino. "Giortì è il racconto di una festa indimenticabile - si legge - Non c'è mai una festa uguale all’altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata. Dietro ogni festa c'è sempre una storia da raccontare. Raccontaci la tua".

Come partecipare a 'Giortì', nuovo programma di Maria De Filippi

Per cadidarsi a partecipare a 'Giortì' è necessario compilare un form presente proprio sul sito di 'Witty Tv'. Tra le informazioni necessarie, oltre ai tradizionali dati anagrafici, ai recapiti e alla propria foto, è importante specificare il tipo di festa che si intende proporre alla trasmissione e corredare la proposta di una breve descrizione dell'evento.