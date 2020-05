Giovanna Botteri in giacca da Fazio: "L'ho messa per te"

Una vera signora, oltre che un'eccellente giornalista. Giovanna Botteri getta una secchiata d'acqua sul fuoco di polemiche divampato sui social dopo il servizio di 'Strisca la Notizia' che ha acceso i riflettori sul suo look, trascinandosi dietro una valanga di critiche. La corrispendente Rai da Pechino era già stata molto elegante con la sua risposta sui social, ma in collegamento con Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' ha messo un punto alla vicenda anche con grande ironia.

"Mi vedi anche con la giacca, l'ho messa per te" ha detto la Botteri al conduttore, che ha risposto: "Tu sei sempre elegante. Non è la giacca che ti fa elegante, sei tu che fai elegante la giacca, anche se il chroma key ti fa i capelli verdi". I capelli della giornalista, evidentemente, colpiscono in ogni modo, anche se in questo caso, forse, Fazio ha voluto volutamente calcare la mano su quel particolare tirato poco elegantemente in ballo dal tg satirico di Canale 5, che ultimamente - a detta del pubblico - fa sempre meno ridere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.