Giovanni Ciacci, da ballerino a cantante per Detto Fatto. E c'è di mezzo Malgioglio

Caterina Balivo ha ufficialmente abbandonato Detto Fatto il programma dei tutorial che ha condotto per ben 6 anni, non senza lacrime. Il testimone, nella prossima stagione televisiva, passerà a Bianca Guaccero che, per la prima volta, vestirà i panni di conduttrice e avrà una bella responsabilità a prendere il posto dell’amatissima conduttrice.

A restare ben saldo allo show del primo pomeriggio di Raidue, però, è l'altro colosso di Detto Fatto: Giovanni Ciacci. Il costumista continuerà con le sue pagelle e i suoi cambi di look ma, secondo quanto riportato da Blogo, sembra che Ciacci avrà anche un altro compito a partire da settembre.

Giovanni Ciacci, nuovo ruolo a Detto Fatto?

Dopo essersi cimentato nel ballo, nell’ultima edizione di Ballando con le stelle (non senza critiche), sembra che Giovanni Ciacci sia pronto per il canto.

Secondo quanto riporta Blogo, nel nuovo Detto Fatto di Bianca Guaccero, l’estroso costumista dovrebbe cantare la sigla dei vari spazi della trasmissione. La canzone dovrebbe essere Tocalo Tocalo, brano scritto da Cristiano Malgioglio e cantato da Carmen Di Pietro.

Aspettiamo conferme da parte del diretto interessato e della produzione di Detto Fatto. Anche se non ci meraviglierebbe vedere Giovanni Ciacci alle prese con una nuova sfida. Sarà nelle sue corde?