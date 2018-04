Ballando con le stelle, colpo di scena: Giovanni Ciacci annuncia l’abbandono

E’ tra i personaggi più in vista di questa edizione di Ballando con le stelle, per la determinazione con cui ha chiesto e ottenuto di ballare con un uomo (Raimondo Todaro) e per il modo di rapportarsi con il pubblico che lo acclama.

Adesso però, Giovanni Ciacci sembra aver deciso di mollare tutto, gara, programma, sfida.

Nell’ultima puntata del dance show di Rai Uno l’esperto di look è stato colto da un malore poco dopo essersi esibito con un tango che lui stesso aveva definito “scandaloso”. Era stato il compagno di ballo a rassicurare i telespettatori sulle sue condizioni di salute, dietro le quali, però, pare che ci siano stress e tensioni difficili da reggere.

“Ho vissuto momenti migliori. Il malore è dovuto all’emozione, alla fatica. Ballando ti entra nello stomaco. Sono davvero molto provato” ha scritto Ciacci in un post su Instagram: “C’è troppa pressione e si sta coinvolgendo troppa gente, quindi ho intenzione di parlare con la produzione e con Milly Carlucci. Voglio abbandonare Ballando con le Stelle perché c’è troppa pressione”.

“Non me la sento di andare avanti, mi dispiace. Io non me la sento” ha proseguito rivolgendosi al pubblico: “So di darvi una delusione a tutti ma non me la sento più. Mi sento sulle spalle un peso che io fino a sabato non mi ero mai sentito. Questa cosa del tango, questo scambio di ruoli è stato molto forte. Perché c’è tanta attesa, la gente mi ferma dicendomi: ‘Guarda che tu stai ballando per me’. Io non me la sento questa responsabilità”.

Tanti i follower che stanno pregando Giovanni Ciacci di non lasciare il programma attraverso messaggi carichi dell'affetto utile a spronarlo a continuare a ballare. In queste ore si vedrà se l’intento dei fan sortirà i suoi effetti.