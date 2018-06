Giovanni Floris lascia La7? Il ritorno in Rai potrebbe essere vicino

C’è aria di grande cambiamento in ambito televisivo, da qualche mese a questa parte, per quanto riguarda tutte le reti. In casa Rai c’è Caterina Balivo che da Raidue passa a Raiuno. C’è anche Tiberio Timperi che prende il posto di Marco Liorni a La vita in diretta (mentre non si sa bene ancora quale sia la destinazione di Liorni per la prossima stagione). E c’è anche chi fa il nome di Giovanni Floris tra i giornalisti e conduttori televisivi che, da settembre, potrebbero tornare da mamma Rai.

A lanciare l’indiscrezione – sottolineiamo che non c’è ancora nulla di certo – è stato Il Giornale. Secondo il quotidiano, infatti, il timoniere di DiMartedì, programma molto seguito di La7, potrebbe tornare in Rai. Giovanni Floris, dopotutto, è stato a Viale Mazzini per molti anni con Ballarò e per lui sarebbe un tornare in famiglia.

Non è una sorpresa che Luigi Di Maio e Matteo Salvini stiamo mettendo le mani sull’organizzazione televisiva della Rai. Sembra, ad esempio, che il Tg1 sarà un telegiornale super-partes, mentre la direzione del Tg2 dovrebbe andare alla Lega e quella del Tg3 al M5s.

Quello che non sappiamo, ancora, è se la Rai si sia già mossa con una proposta per riportare a viale Mazzini Giovanni Floris o se, per ora, siano solo voci di corridoio. Fatto sta che, se davvero la contrattazione dovesse avere inizio, Urbano Cairo darà del filo da torcere alla Rai: difficilmente La7 farà scappare delle figure preziose come, appunto, quella di Floris.