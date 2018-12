Giovanni Minoli racconta il provino di Rocco Casalino per il 'Grande Fratello'

Giovanni Minoli e la selezione a Rocco Casalino per il cast della prima edizione del 'Grande Fratello'.Ospite di 'Un Giorno da Pecora', programma radiofonico in onda su Rai Radio1, il giornalista ha raccontato quell'esperienza, risalente al 2000, accanto all'ex gieffino ed attuale mente della strategia comunicativa del Movimento 5 Stelle.

“Io ero dg di Stream e, con Giorgio Gori, scegliemmo il cast. Casalino me lo ricordo benissimo”, ha affermato Minoli. Com'era all'epoca? “Com'è adesso, si capiva che poteva fare politica, aveva una notevole vocazione alla leadership, era intrigante e si dava molto da fare nel costruire e disfare alleanze”.

I conduttori chiedono se Casalino avesse più o meno leadership di Pietro Taricone, storico concorrente nella stessa edizione del reality (tragicamente scomparso all'età di 35 anni a seguito di un incidente in paracadute). "No no, Taricone ne aveva molto da più", ha replicato. Marina La Rosa, altra protagonista di quella stagione, potrebbe fare politica oggi? “In politica c'è stato posto per tutti, anche lei potrebbe fare politica, in tutti i partiti”.