Giucas ipnotizza Cecilia Capriotti, lei non si risveglia: paura in diretta a Domenica Live

A Domenica Live proseguono le ipnosi di Giucas Casella agli ex naufraghi. A caccia di scoop honduregni, dopo le insinuazioni bollenti di Vladimir Luxuria in puntata, il mago ha addormentato Cecilia Capriotti, che incalzata da Barbara D'Urso non ha rilasciato nessuna rivelazione compromettente.

Lo stato di trance, però, è durato più del previsto. La showgirl non riusciva a svegliarsi al famoso "3" di Giucas e in studio non sono mancati momenti di paura e tensione. Al risveglio la Capriotti avvertiva un forte dolore al collo e rivedendo le immagini di qualche minuto prima ha esclamato sbigottita: "Non ricordo assolutamente niente".