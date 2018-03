Pronti per il serale di Amici 2018? C'è Heather Parisi tra i giudici: tutte le novità

Luca Tommassini prenderà il posto di Giuliano Peparini, che lascia dopo quattro edizioni. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata di sabato 17 febbraio. “Maria, voglio farti più felice che mai”, ha detto il ballerino e coreografo alla conduttrice al suo debutto in studio. Ambra Angiolini sarebbe confermata: "Nessuno sa cosa succederà, però sono stata davvero tanto bene, quindi ci penserei", ha spiegato l'attrice, interpellata su un possibile bis. Rebus totale sugli altri nomi, che - ricordiamo - lo scorso anno comprendevano anche Daniele Liotti, Ermal Meta ed Eleonora Abbagnato. “

Svelati i primi particolari della prossima edizione serale del programma Amici di Maria De Filippi . Tra i giudici che faranno parte della giuria a partire dal prossimo 7 aprile anche una delle ballerine e show girl più amate dal pubblico: Heather Parisi. Lei sarà una delle presenze fisse in trasmissione svelata durante un video mandato in onda durante la puntata pomeridiana di sabato 24 marzo.

La showgirl ha pubblicato su Instagram un video mentre è in sala prove e si allena sulle note di "I've got the power". Le sue gambe, mentre fa la spaccata, sono a dir poco perfette. Il video ha fatto il boom di visualizzazioni