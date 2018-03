L’ex naufraga Giulia Calcaterra sul ‘Canna-gate’: “Vi dico cosa succedeva nella mia edizione”

Prosegue la guerra intestina tra ‘Striscia la notizia’ e l’Isola dei Famosi. Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del tg satirico, è andata in onda una pesante testimonianza di Giulia Calcaterra, concorrente dell’edizione 2017 del reality di Canale 5.

La campionessa di ginnastica ed ex Velina afferma che anche nella scorsa edizione alcuni naufraghi (3/4 a suo dire) avrebbero fumato marijuana durante il soggiorno in albergo, prima del trasferimento sull’isola. Benzina sul fuoco che andrebbe ad aggiungersi all'attuale bufera sul 'Canna-gate'.

"Isola pilotata per favorire Raz Degan"

Inoltre, la Calcaterra racconta che gli autori del programma avrebbero fatto pressioni sui concorrenti per indirizzare il gioco: «All’inizio era molto palese che volessero incitarmi a creare una love story con Simone. Un’altra volta mi hanno detto di non dire davanti alle telecamere che alcuni giochi fossero pilotati, che si favoriva molto Raz Degan (che poi ha vinto, ndr)… da dentro lo notavamo tutti che era trattato diversamente. Abbiamo visto tutti più volte Raz entrare nella capannina della produzione a rompere le scatole per tutte le cose di cui aveva bisogno. Quando l’abbiamo fatto presente ci è stato detto di non ripeterlo mai più davanti alle telecamere».