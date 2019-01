Giulia De Lellis non riconosce la Gruber, gaffe in tv: "E' un'attrice, vero?"

Sì, l'ha fatto. Giulia De Lellis, ospite speciale di "Guess my age", il programma in onda su Tv8 condotto da Enrico Papi, non solo non ha riconosciuto la grande Lilli Gruber, scambiandola per un'attrice, ma si è anche lasciata sfuggire un commento sui presunti ritocchini estetici a cui è ricorsa.

Uno dei quiz della trasmissione consiste nell'indovinare l'età dei personaggi da una foto, così quando è stata mostrata all'influncer quella della giornalista, conduttrice di "Otto e Mezzo" su La7, ha esclamato senza remore: "E' tutta tirata Lilli, si è fatta delle... Si è tenuta bene". Non contenta, nonostante le risate in studio avrebbero dovuto farle intuire la gaffe, ha affondato: "Sì è tirata, non si può dire? Ma lei è un'attrice, vero?".

Terreno fertile per Enrico Papi, che non ha perso la ghiotta occasione per dare il via allo sfottò.