Giulia De Lellis a 'Domenica In' per il suo libro, bomba di Luca Ward: "Capaci tutti a farselo scrivere"

L'ospitata di Giulia De Lellis a 'Domenica In' non è passata inosservata. L'influencer è stata invitata da Mara Venier per parlare del libro, 'Le corna stanno bene su tutto', e se le sue 'bimbe' sui social sono esplose di gioia, qualcuno ha storto il naso per il suo debutto letterario.

Poco dopo l'intervista, Luca Ward ha sganciato la bomba su Facebook: "Praticamente manca solo il mio libro in libreria. Ma visto che so capaci tutti a scriverlo (o meglio, farselo scrivere) io magara faccio l'audiolibro. Tiè". Ogni riferimento è puramente casuale? Neanche a dirlo e i fan hanno colto al volo la frecciatina, unendosi in coso. "Dopo la De Lellis chiunque può scrivere un libro" fa notare più di qualcuno e poi ancora: "Dopo che ha scritto un libro una che non ne ha mai letto uno, tutti possono fare tutto". Insomma tutti d'accordo e tutti che adesso l'audiolibro di Luca Ward lo aspettano davvero...