Dopo Miss Italia Giulia Salemi attacca Alessandro Greco, ma poi cancella tutto

Miss Italia con polemica. A scatenare la tensione sui social è Giulia Salemi, influencer italo-persiana ed ex Miss, che al termine della puntata ha scritto su Instagram che "spesso i miei messaggi venivano interrotti". Salvo poi pentirsi dello sfogo e cancellare una parte del post pubblicato sui social.

Giulia - terza classificata a Miss Italia 2014 e presente in puntata per eleggere Miss Social - ha scritto un lungo messaggio nel pomeriggio di ieri. Un modo per ringraziare la produzione del coinvolgimento nel programma, ma anche per spiegare il suo rammarico. E' capitato, infatti, che Greco le chiedesse di sintetizzare i suoi interventi. Va precisato che, nonostante la Salemi non citi mai Greco tra i suoi ringraziamenti, il presentatore appare nel video a corredo del post. E la successiva modifica del messaggio (non più disponibile nella sua versione integrale) lascia intendere che i due si sono sentiti e riappacificati.

Di seguito il messaggio (integrale) pubblicato da Giulia Salemi