Giuliana De Sio dopo il coronavirus: “Uno straccio di donna che però sta guarendo”

Giuliana De Sio rientra nel numerosissimo elenco di italiani contagiati dal coronavirus. L’attrice salernitana aveva raccontato sui social di aver contratto il virus a metà febbraio, durante una tournée teatrale, e poi di aver superato la malattia definita come “la più grande prova a cui io sia mai stata sottoposta nella mia vita”.

Oggi Giuliana è tornata a condividere con i fan il suo stato di salute, fortunatamente proiettato verso la completa guarigione: “Buongiorno da questo straccio di donna che però sta guarendo...”, ha scritto su Facebook a corredo di un selfie che la mostra evidentemente provata dalla malattia. “Sono chiusa da 25 giorni”, ha poi raccontato ai follower, numerosissimi nell’augurarle di tornare in forma il prima possibile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, Giuliana De Sio "Mai avuto febbre alta, dovrei non riprenderlo più"

“In tv mi chiedono di affacciarmi per un saluto, ma ora mi fa paura. Mi sento ancora affaticata. Spero di tornare più forte di prima”: così Giuliana De Sio, 63 anni, si è raccontata sui social dopo la aver superato i momenti più difficili della malattia causata dal coronavirus. "Come sto? L'ho superata, ora devo solo superarla mentalmente", ha spiegato in una diretta Instagram durante la quale ha risposto alle domande dei fan. "Dovrei non poterla prendere più, ma mi hanno anche detto che forse non è così. Non so chi mi ha attaccato la malattia e non mi interessa", ha aggiunto l'artista salernitana.