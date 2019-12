Giulio Golia saluta ‘Le Iene’: pausa natalizia o reale arrivederci?

Giulio Golia affida ai social un saluto che risuona sibillino nella sua concisa dichiarazione: “Per un pochino lascerò a casa la mia seconda pelle ‘la divisa da iena’ che oramai mi accompagna da più di 20 anni. Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre”, ha scritto su Instagram il conduttore tra i volti storici del programma di Italia Uno ideato da Davide Parenti.

Il messaggio, corredato da due scatti che ritraggono Golia con l’abito tipico dei protagonisti della trasmissione, è stato subito inondato dai fan che si stanno chiedendo (e stanno chiedendo al diretto interessato) se l’annuncio così espresso sia solo una pausa dovuta alle consuete feste natalizie oppure un effettivo arrivederci alla ‘sua’ redazione in vista di qualche altro impegno lavorativo.

Giulio Golia saluta ‘Le Iene’: i dubbi dei follower e le risposte del conduttore

A leggere il messaggio così pubblicato, non è ben chiaro se Giulio Golia sia intenzionato ad annunciare una pausa da ‘Le Iene’ ben più lunga del tradizionale stop proprio del periodo natalizio. “In bocca al lupo per i tuoi nuovi obiettivi e Buone Feste!”, ha scritto qualcuno; “Togli la divisa ma subito dopo le Feste la dovrai rimettere subito”, ha aggiunto qualcun altro a cui Golia ha risposto con emblematiche emoticon che solo alla domanda diretta “non più Iena” ha replicato con un “no, solo per le vacanze”. Tuttavia, il dubbio che possa trattarsi di una pausa ben più lunga delle ferie di fine anno è rimasta nei fan dell’amato conduttore che non a caso continuano a inondarlo di messaggi e di auguri per le feste.