The Voice 2019, la nuova giuria: tutte le indiscrezioni

Simona Ventura ha già scelto tre quarti della giuria di “The Voice of Italy”, il talent che condurrà su Raidue a partire dal 16 aprile. Lo anticipa il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 15 febbraio: i tre giurati che hanno già firmato sono Morgan, l'eccentrica ereditiera-musicista-star di reality Elettra Lamborghini e il rapper Gué Pequeno. Ancora incerto il nome del quarto giurato: Sfera Ebbasta, che sembrava in pole position, ha visto le sue azioni scendere dopo la tragedia di Corinaldo e le polemiche sui testi delle sue canzoni.

In ballottaggio ora ci sarebbero un grande della musica leggera italiana o un idolo dei giovanissimi. Se come sostiene Spy sarà confermata questa seconda ipotesi, come sembra molto probabile, SuperSimo potrà contare su una giuria molto all'avanguardia e con caratteri esplosivi. Quindi ci saranno da aspettarsi sicuramente delle scintille durante la trasmissione.