Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello: trama, cast, anticipazioni

Una nuova avventura professionale per Beppe Fiorello. Si tratta della nuova serie Rai 'Gli orologi del diavolo', una coproduzione italo-spagnoal tratta dal libro omonimo di Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo, in cui interpreterà la storia di Marco Merani, un uomo comune chiamato a combattere una dura battaglia oltre le proprie forze. Una serie che si fonda sull’intesa artistica tra alcuni dei migliori talenti italiani e iberici e in cui hanno creduto fermamente due importanti broadcaster europei. Non è ancora stata comunicata la data di messa in onda.

Gli orologi del diavolo, trama

Merani (Giuseppe Fiorello) è un motorista nautico che si ritrova improvvisamente coinvolto in una complessa operazione di polizia e a ricoprire il ruolo di infiltrato all’interno di un’organizzazione di trafficanti di droga spagnoli. Dall’Italia alla Spagna, dalla tranquilla provincia nostrana alle isole sudamericane dei narcotrafficanti, dal calore degli affetti familiari alla durezza delle carceri di massima sicurezza. La vita di Marco si sdoppia e il protagonista, costretto a mentire ai suoi affetti, pagherà un prezzo molto alto per aver scelto di fare la cosa giusta.

Gli orologi del diavolo, cast

La serie, diretta da Alessandro Angelini e prodotta da Picomedia di Roberto Sessa in collaborazione con Rai Fiction e in associazione con Mediaset España, vanta un cast di attori internazionali: oltre al protagonista Giuseppe Fiorello, ci sono Alvaro Cervantes, Claudia Pandolfi, Nicole Grimaudo, Marco Leonardi, Carlos Librado ‘Nene’, Alicia Borrachero, Gea Dall’Orto e Fabrizio Ferracane. Firmano la sceneggiatura Salvatore Basile, Valerio D’Annunzio, Alessandro Angelini, Antonio Piazza, Fabio Grassadonia. Le riprese, che si sono svolte in Spagna (Malaga e Cadice) e a Roma questa estate, termineranno in Puglia a metà novembre.