Gloria Guida fuori da 'Le Ragazze', lo sfogo: "Motivazioni economiche inconsistenti"

A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti autunnali Rai, arriva sui social lo sfogo di un'altra grande esclusa. Gloria Guida, negli ultimi due anni al timone del programma di Rai3 'Le Ragazze', non è stata riconfermata. La trasmissione dedicata alle donne di diverse generazioni torna ma senza nessuno alla conduzione, affidando il racconto alle storie protagoniste di ogni puntata.

Una scelta "economica" più che editoriale, anche se all'attrice questa motivazione non va giù: "Non sarò alla conduzione de Le Ragazze per la prossima stagione - ha scritto su Twitter - Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo in tutta onestà di avere fatto un buon lavoro nelle edizioni precedenti. Prova ne sono l'aumento costante degli ascolti e gli attestati di stima di tanti giornalisti e commentatori televisivi".

La delusione è grande e Gloria Guida si sfoga: "La direzione di Rai3 ha deciso così e non accetto le motivazioni economiche addotte, del tutto inconsistenti. Vedremo. Mi mancherà l'affetto dei miei affezionati. Non è dipeso da me". A commentare le sue parole, ritwittandole, Salvo Sottile, l'altro grande escluso della prossima stagione Rai: "La classe di Gloria, inarrivabile". Meno diplomatico lui, qualche giorno fa, quando - sempre sui social - ha condiviso le parole con cui il direttore di Rai3 Franco Di Mare spiegava la scelta di favorire i giornalisti interni Rai a discapito di quelli esterni, come Sottile. Ma questa è tutta un'altra storia (forse).