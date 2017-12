Gomorra 3, come vedere gli episodi 11 e 12 in tv e streaming

Arriva il gran finale di Gomorra 3. Venerdì 22 dicembre, alle 21:15 su Sky Atlantic, le ultime due puntate della serie tv con Marco D'Amore e Salvatore Esposito.

Gli episodi 11 e 12 della terza stagione saranno trasmessi anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per i clienti abbonati che permette di usufruire dei contenuti su computer, tablet e smartphone. Se non si possiede un abbonamento Sky, al costo di 6,99 euro (ma le prime due settimane di prova sono gratis) si può usufruire del servizio Now TV che permette di guardare alcuni programmi di Sky sia in streaming che on-demand.

Gomorra 3, come rivedere gli episodi già trasmessi

Chi si è perso le ultime puntate della terza stagione, o semplicemente vuole rivederle, ha la possibilità di sintonizzarsi su Sky Atlantic o Sky Cinema, canali che ripropongono più volte le puntate della serie tv.

Su Sky on demand e Sky Go Plus, inoltre, si potranno rivedere gli episodi a tutte le ore del giorno, opportunità che è offerta anche dal servizio Now TV.