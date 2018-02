Gomorra 3, successo record anche all'estero

La terza stagione di Gomorra conquista un altro successo. La serie targata Sky, infatti, non è solo la più richiesta in Italia, a due mesi dalla messa in onda dell'ultimo episodio, ma - secondo la ricerca di "Parrot Analytics" - anche all'estero vede riconosciuto il suo prestigio, ottenendo una popolarità che è 7 volte quella media di un contenuto italiano.

Secondo quanto riporta NapoliToday, infatti, Parrot Analytics (società di analisi dei dati TV con sede a Los Angeles) ha rilevato che la serie è riuscita a mantenere il proprio primato anche nel nuovo anno, classificandosi al primo posto in Italia a gennaio 2018 fra le produzioni più richieste dal pubblico. Al suo debutto, il tasso di domanda registrato dalla serie è stato superiore del +25% rispetto allo stesso periodo della seconda stagione.

Secondo i dati forniti da "Parrot Analytics", i confronti con altre serie dello stesso genere in Italia mostrano quanto sia imponente il successo di Gomorra: ad esempio, nel periodo considerato, Gomorra ha registrato 7 volte la richiesta di un’altra serie crime come Suburra. Venduta in oltre 190 territori, fresca di debutto con la terza stagione su Sky nel Regno Unito lo scorso 31 gennaio e prossima al lancio il prossimo 6 marzo su Sky in Germania, Gomorra ha dimostrato il suo successo anche a livello internazionale: dal debutto della terza stagione, Parrot Analytics ha assegnato alla serie un travelability index (la travelability è la domanda che un titolo (o un catalogo di titoli) genera in un mercato internazionale, come percentuale della domanda sul proprio mercato nazionale).del 4,5% data la sua popolarità in mercati al di fuori dell'Italia come la Francia e la Tunisia, che è 6,9 volte quella di un contenuto italiano in media.

"Gomorra è per noi l’esempio perfetto di come una storia locale possa, grazie alla qualità di scrittura, regia, recitazione, produzione, affermarsi a livello globale. E i dati e le analisi di Parrot Analytics lo dimostrano in modo molto netto", ha affermato Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia.

