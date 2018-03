"Gomorra 4" ci sarà, al via le riprese: tutti i dettagli

Ora è ufficiale. La quarta stagione di “Gomorra” ci sarà. Dopo il successo riscontrato in Italia e all’estero dalle prime tre edizioni, sta per partire un nuovo round per la popolare serie tv prodotta da Sky Atlantic, Cattleya e Fandango con Beta Film. Se la stesura della sceneggiatura era a buon punto già mentre venivano trasmesse le ultime puntate della terza stagione – come raccontato all'epoca dall'autore Roberto Saviano e dall'attore Salvatore Esposito – adesso è il momento di girare.

Gomorra, Salvatore Esposito: "Al via i casting"

Si parte il 9 aprile prossimo. Il set dovrebbe spostarsi tra i rioni napoletani Sanità, Secondigliano, Ponticelli e – sembrerebbe – questa volta la città di Messina. Gomorra, venduta in oltre 190 paesi del mondo, non vedrà quest'anno tra i suoi protagonisti Marco D'Amore e Cristina Donadio, i cui personaggi (rispettivamente Ciro Di Marzio e Scianèl) sono morti nel finale della terza stagione.

