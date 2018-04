"Gomorra 4", Marco D'Amore regista: "Divertente vivere il set da un altro punto di vista"

"Gomorra" sta per tornare. Sono iniziate il 9 marzo le riprese della serie tv in onda su Sky, arrivata alla sua quarta stagione, ambientata stavolta tra i rioni napoletani Sanità, Secondigliano e Ponticelli, e poi ancora Messina e Londra.

Le novità sul set, però, non sono finite. Dietro la macchina da presa di "Gomorra 4" uno dei protagonisti più amati della serie, Marco D'Amore, alias Ciro. L'attore, dopo tre stagione, affianca alla regia Francesca Comencini e Claudio Cupellini.

"Sarà divertente vivere il set da un altro punto di vista - ha spiegato D'Amore all'inaugurazione dei Movie Days del Festival di Giffoni - Ogni opera, che sia un quadro o una serie tv, ha il compito di suggerire non di insegnare. Gomorra è un luogo della coscienza, il linguaggio è molto esplicito, c'è una violenza che determina il principio della serie. Osserviamo quella realtà attraverso gli occhi dei camorristi, per i quali la società civile e le istituzioni non esistono. Dopo sei anni di immersione sono diventato intransigente: non siamo portatori di un messaggio negativo, è difficile fare i conti con le proprie miserie ma bisogna farlo, altrimenti si dovrebbero cancellare 50 anni di storia del cinema".

Tra i progetti futuri di Marco D'Amore anche la realizzazione del suo secondo film con "La piccola società" in cui sarà sceneggiatore, protagonista e produttore.