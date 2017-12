Gomorra 4 si farà, l'annuncio di Salvatore Esposito: "Già in fase di scrittura"

A pochi giorni dal gran finale di "Gomorra 3", i fan si sentono già orfani della loro serie tv preferita. A tranquillizzarli ci ha pensato Salvatore Esposito, che sulla sua pagina Facebook ha fatto sapere che si sta lavorando sulla la quarta stagione.

"Inizia la settimana che ci porterà al gran finale di stagione - ha scritto lo storico protagonista - e io immaginando la vostra tristezza vi annuncio con gioia che è già in fase di scrittura Gomorra 4! Ora vi toccherà solo aspettare per sapere chi ci sarà e chi no... Nunsapitchevaspett!".

Venerdì 22 dicembre, alle 21:15 su Sky Atlantic, le ultime due puntate. Ciro resterà fedele a Genny? Come finirà la guerra tra clan? Qui le anticipazioni