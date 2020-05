Gomorra 5, le riprese ripartono in estate: tutte le novità

Gomorra 5 si farà, nonostante il coronavirus abbia fatto slittare i programmi: questa la sfida lanciata da Cattleya decisa a produrre il prosieguo della fortunata serie tratta dal romanzo di Roberto Saviano.

L'intenzione di far partire le riprese della quinta stagione è trapelata dalle parole del fondatore e presidente della casa di produzione Riccardo Tozzi che, in un'intervista a Deadline, ha fatto il punto sullo stato delle produzioni della sua casa. Stando alle sue dichiarazioni, le riprese di Gomorra dovrebbero cominciare tra luglio e settembre e, in questo caso, l'emergenza sanitaria giocherà la propria parte visto che sicuramente si tratterà di set internazionali, come già accaduto nelle passate edizioni.

Gomorra 5, Marco D’Amore torna alla regia

Riccardo Tozzi è sicuro anche a chi affidare la regia degli episodi. Per alcuni episodi ci sarà ancora Marco D'Amore dietro la macchina da presa che, dopo il colpo di scena del film “L'immortale”, potrebbe ritagliarsi un ruolo anche sul set. Un'altra conferma per la regia dovrebbe essere quella di Claudio Cupellini. Nessuna voce ancora sulle new entry dal punto di vista del cast.