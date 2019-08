Al via 'Gordon Ramsay: fuori menù', viaggio alla scoperta dei sapori in giro per il mondo (VIDEOANTEPRIMA)

Dal Perù al Laos, dal Marocco alle Hawaii fino alla Nuova Zelanda, la nuova serie di National Geographic GORDON RAMSAY: FUORI MENU’ segue lo chef in un vero e proprio viaggio antropologico e gastronomico tra luoghi incredibili e sapori straordinari. Nei 6 episodi, in onda su National Geographic (Sky 403) dal 25 agosto la domenica alle 20:55, Ramsay scoprirà culture diverse ma anche tradizioni, piatti e ingredienti completamente nuovi. Un’esperienza gastronomica che lo porterà a mettersi alla prova con ricette mai sperimentate prima e a ideare nuovi piatti in un personale tributo al Paese che lo ospita. In Gordon Ramsay: fuori menù, seguiremo lo chef fare trekking nelle foreste del Laos alla ricerca di uova di formica, cacciare anguille a mani nude in Nuova Zelanda usando antiche tecniche Maori o ancora arrampicarsi sulle scoscese pareti di un dirupo in Perù per poter assaggiare una leccornia locale, i vermi dei cactus.