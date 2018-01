Grande Fratello Nip, spunta il nome di Nadia Toffa

Colpo di scena al Grande Fratello Nip, o almeno tra le indiscrezioni sull'attesissimo ritorno del papà dei reality nella sua versione classica. Finora in pole per la conduzione c'erano Belen Rodriguez, Barbara Palombelli e le attrici Ambra Angiolini e Anna Safroncik, ma a sorpresa spunta un altro nome. E che nome!

In lizza sembra esserci anche Nadia Toffa, che secondo il settimanale Chi tornerebbe in tv dopo il malore proprio al timone del Gf. "Scartata ufficialmente la candidatura dell'attrice Anna Safroncik - si legge tra le 'Chicche di gossip' del settimanale - Resta in pole position Belen Rodriguez, anche se Endemol ha fatto un sondaggio con Barbara Palombelli, ma al momento la conduttrice di Forum non avrebbe intenzione di prendere in mano la macchina complessa di un reality. Tra i nuovi nomi sbuca quello di Nadia Toffa".

Per la "iena" non sarebbe la prima volta alla conduzione singola. Nel 2015, infatti, è stata alla guida di "Open Space", su Italia 1, anche se solo per poche settimane. Il Grande Fratello sarebbe senza dubbio un'esperienza molto più impegnativa e delicata, ma la stoffa c'è.