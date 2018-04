Grande Fratello, svelati i nomi degli opinionisti

Mentre si attende la conferma ufficiale, le indiscrezioni lanciate dal settimanale Spy indicano diversi nomi già noti al mondo dello spettacolo nel cast del Grande Fratello, in partenza martedì 17 aprile su Canale 5 sotto l’egida di Barbara d’Urso.

In attesa di conoscere chi farà davvero parte della 15esima edizione del papà di tutti i reality e i nomi di chi si unirà alla lista dei possibili concorrenti, sembra quasi certa la notizia pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni che vuole come opinionisti del programma Cristiano Malgioglio e Simona Izzo.

“Quasi” perché mentre su Simona Izzo manca ancora la certezza, per Cristiano Malgioglio c’è la certezza, dato che lui stesso lo ha scritto su Instagram.

In programmi come il Grande Fratello, il ruolo dell’opinionista è particolarmente importante per dare spunti di discussione e dinamismo alla diretta televisiva, motivo per cui la scelta risulta particolarmente decisiva per la riuscita del programma.

Malgioglio non è nuovo al ruolo, dal momento che lo ha ricoperto anche durante l'ultima edizione a fianco di Claudio Amendola. Per la Izzo, invece, sarebbe la prima volta, sebbene la regista e attrice nonché concorrente del Grande Fratello Vip, è spesso presente nei salotti televisivi italiani per commentare gli argomenti più trasversali, motivo per cui saprebbe essere perfettamente all’altezza.