Gf Nip, Barbara d'Urso rimbalza Simona Izzo. "Sta sempre dalla Venier": la voce bomba

La porta del Grande Fratello Nip - la versione classica, per intenderci, quella non vip - si sta per riaprire, ma non per Simona Izzo, che la scorsa edizione ha partecipato in veste di opinionista accanto a Cristiano Malgioglio. Il secco "no" sarebbe arrivato proprio da Barbara d'Urso, che non avrebbe gradito le sue continue ospitate a Domenica In con tanto di elogi nei confronti della rivale Mara Venier.

A spifferare il retroscena è il giornalista di gossip Alessio Poeta, intervenuto ai microfoni de "La Dolce Vita" su Radio Italia Anni 60: "Simona Izzo è stata fatta fuori, anzi si è fatta fuori da sola. Dopo che Barbara d'Urso per tutto lo scorso anno l'ha tenuta come opinionista nel suo Gf Nip, quest'anno sta andando in continuazione ospite da Mara Venier e non fa altro che dire 'Mara sei tu la regina della domenica'. Insomma, sputa sul piatto dove ha mangiato. Tra l'altro l'anno scorso, da quanto si dice, era anche ben pagata". Chi prenderà il suo posto accanto a Malgioglio? Nelle ultime settimane si è fatto il nome della Marchesa d'Aragona, ma Poeta smentisce: "Ho parlato direttamente con Malgioglio e mi ha detto di no. Al momento pare che non ci sarà nessuno a parte lui, ma se dovesse esserci qualcuno non sarà la Marchesa d'Aragona".

In studio, dunque, l'eccentrico paroliere sarà il protagonista assoluto insieme alla padrona di casa, sua grande amica e compagna di un viaggio a Cuba a Capodanno. E sull'isola caraibica i due sembra non siano andati per staccare la spina, o almeno non solo: "Hanno inciso una canzone - svela il beninformato - Pare che sia il remake di una hit in brasiliano". Ed è subito "Dolceamaro" pensiero...