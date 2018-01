“Barbara Palombelli verso la conduzione di Grande Fratello 15"

Un nome che scompagina pronostici, statistiche e scommesse quello che il sito Davide Maggio lancia a proposito della conduzione della prossima edizione Grande Fratello nella sua versione classica: Barbara Palombelli.

Mediaset attuerebbe così la tanto auspicata sterzata di cui necessita questa longeva e ormai polverosa vetrina, garante di una certa visibilità a personaggi in cerca di autore (televisivo) che da 14 edizioni foraggiano lo spettacolo italiano.

“Più il tempo passa più le speranze per Belen Rodriguez di guidare i ‘ragazzi di Cinecittà’ si affievoliscono in favore di una conduttrice ben più navigata” si legge sul sito che esclude l’ipotesi dell’outsider Anna Safroncik e svela il “nome nuovo” della Palombelli al momento in pole per la conduzione di Grande Fratello.

Barbara Palombelli condurrà il Grande Fratello 15?

“Un’immagine rigorosa e da donna intelligente proprio come la Bignardi delle prime due gloriose edizioni” sarebbero alla base dei motivi che stanno spingendo i vertici di Mediaset alla scelta della conduttrice di Forum, preparata al dialogo con il pubblico di Canale 5 e capace di trattare il trash e argomenti pruriginosi.

La Palombelli, inoltre, potrebbe anche portare al reality un po’ di pubblico over, fa notare Mattia Buonocore sul sito, “indispensabile per l’affermazione urbi et orbi di un programma generalista come il GF”.

In effetti, se la decisione definitiva ricadesse su di lei, si tratterebbe di una vera svolta per il programma, in grado di attirare una nuova, notevole curiosità.