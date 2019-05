GF, d’Urso chiede a Fabrizia De Andrè di entrare nella Casa: “Francesca ne ha bisogno"

(Barbara d’Urso chiede a Fabrizia De Andrè di entrare nella Casa del GF)

“E’ struggente, ma andava fatto”: questo il commento di Barbara d’Urso a margine del filmato che, durante Pomeriggio 5, ha mostrato Francesca De Andrè in preda a una crisi di pianto dopo aver saputo del tradimento del fidanzato Giorgio e del post con sui lui annunciava sui social la fine della loro relazione. Di fronte alla conduttrice, la sorella della concorrente, Fabrizia, che nella puntata del Grande Fratello ha tentato invano di consolarla e che oggi continua a dichiarare la propria sofferenza nel vederla stare così tanto male.

Davanti a tanta inconsolabile sofferenza, Barbara d’Urso ha chiesto a Fabrizia De Andrè di entrare nella Casa per qualche giorno per stare accanto alla sorella in un momento così difficile. “Non riusciresti a risolvere e a stare un paio di giorni con lei? Ti vedo sofferente…”, ha chiesto la conduttrice a cui la ragazza ha risposto motivando il diniego con la necessità di prendersi cura della figlia. “Francesca ha bisogno di una persona che l’avvolga, che le voglia bene… Non se ne fa una ragione”, ha aggiunto la d’Urso: “Non so come aiutarla, ma le passerà, a prescindere da Gennaro”.