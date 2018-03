Morte Astori, Grande Fratello: “Un abbraccio a Francesca da parte di tutti noi”

“Un forte abbraccio a Francesca da tutta la famiglia del Grande Fratello”. Così la produzione del Grande Fratello dedica un messaggio via social a Francesca Fioretti, ex modella e gieffina che nella giornata di ieri ha perso il compagno Davide Astori, ex capitano della Fiorentina venuto a mancare all’improvviso all’età di 31 a seguito di un arresto cardiaco.

Gli autori del reality show hanno voluto supportare la ragazza con un post pubblicato nella giornata di oggi, 5 marzo 2018. Francesca, infatti, ha fatto parte della ‘grande famiglia’ del GF nel 2009, quando, proprio grazie al programma di Canale 5, ha raggiunto la popolarità. Poi il lavoro a ‘Colorado Cafè’, dove ha vestito i panni di ballerina, e a ‘Pechino Express’.

Quello del Grande Fratello è solo l’ultimo di tanti messaggi solidali arrivati nelle ultime ore. Tanti i vip che hanno dedicato un pensiero via social alla famiglia del calciatore. Tra questo Ariadna Romero, modella cubana e partner artistica della Fioretti: “Sei sempre stata una guerriera – ha scritto – Lui ti vuole forte”.