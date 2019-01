Grande Fratello Nip 2019: cast, concorrenti e tutte le anticipazioni

Lavori in corso per il "Grande Fratello Nip 2019". Barbara d'Urso è pronta a tornare al timone dello storico reality show prodotto da Endemol Shine Italia. L'appuntamento è previsto prossimamente in prima serata su Canale 5, ma ancora non è stata comunicata una data precisa di messa in onda. Così come è ancora mistero anche sul resto del cast, composto da concorrenti ed opinionisti.

In attesa che escano notizie certe, di seguito trovate tutte le indiscrezioni e i rumors diffusi in vista della partenza.

Grande Fratello Nip 2019: conduttrice

Come anticipato da Today, Barbara sarà di nuovo alla guida del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata in diretta televisiva. La presentatrice è tornata alla conduzione del reality lo scorso anno, dopo 14 anni di assenza.

Grande Fratello Nip 2019: opinionisti

Chi saranno gli opinionisti del Grande Fratello 2019? Lo scorso anno, seduti sulle poltrone in studio, c'erano il cantante Cristiano Malgioglio e l'attrice Simona Izzo, ma non è chiaro se la "strana coppia" farà il bis. Al momento, solo Malgioglio ha lasciato intendere sui social un suo possibile ritorno. Sul fronte Izzo, invece, tutto tace.

Un indizio arriva però da Alfonso Signorini, che ha suggerito l'ipotesi Marchesa D'Aragona: potrebbe essere lei, ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', la nuova spalla di Barbara in studio.

Grande Fratello Nip 2019: concorrenti

Rebus totale sui concorrenti. Nessun nome è ancora stato anticipato.

Grande Fratello Nip 2019, la (presunta) polemica Blasi - Mediaset

Si narra che la riproposizione del "GF Nip" si stia rivelando causa di maretta tra Mediaset e Ilary Blasi, conduttrice della versione "vip" del Grande Fratello. “A Milano - si legge sul settimanale Oggi - si mormora che Ilary Blasi sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello Nip. Dicono che avrebbe posto un duro aut – aut”. Ma, al momento, la diretta interessata non ha commentato le indiscrezioni.

Grande Fratello Nip 2019: format

Il "Grande Fratello" (anche abbreviato in GF) è un reality show trasmesso in Italia su Canale 5 dal 2000 prodotto dalla Endemol e basato sul format olandese "Big Brother". I protagonisti del reality sono persone sconosciute o semi-sconosciute al pubblico equamente divise tra uomini e donne di varia estrazione sociale e collocazione geografica, le quali condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere. Il montepremi finale è di 100mila euro.