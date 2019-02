Grande Fratello 2019, via ai casting: come partecipare alla nuova edizione del reality

Via ai casting per la sedicesima edizione del Grande Fratello. Il reality show tornerà infatti su Canale 5 con Barbara D'Urso ancora una volta alla conduzione e la macchina organizzativa del programma prodotto da Endemol Shine Italy è già in moto per cercare i nuovi inquilini della Casa più spiata d'Italia.

Casting Grande Fratello: tutte le info

Sul sito ufficiale del programma sono state pubblicate le modalità per partecipare ai casting. Gli aspiranti concorrenti dovranno mandare un proprio provino video della durata massima di 2 minuti tramite WhatsApp al numero 3493286899. Nel video bisognerà specificare nome, cognome, età e città e poi parlare delle proprie caratteristiche principali, che cosa ci si aspetta dall'esperienza partecipando al programma e perché il Grande Fratello dovrebbe scegliere proprio voi. Al termine del video è necessario anche pronuciare il testo della liberatoria, presente sempre sul sito.

I redattori del Gf sono già all'opera e stanno setacciando i social network per trovare i prossimi concorrenti del programma ma sono pronti anche a fermare chiunque per strada o nei principali luoghi di ritrovo (come locali e università, ad esempio) per proporre un provino.

Per sapere le date aggiornate dei casting itineranti basta andare sul sito del programma, dove ci sono tutte le informazioni utili.