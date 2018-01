Torna il Grande Fratello "Nip": data, cast, anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere

Torna in grande spolvero il Grande Fratello versione "Nip", ovvero il papà di tutti i reality show. Dopo i vertiginosi picchi di ascolti registrati dalle stagioni "Vip", è tempo di fare ritorno alle origini. Il tutto nella speranza che i due anni di "maggese" si siano rivelati sufficienti a far decantare l'assuefazione del pubblico, che negli ultimi anni aveva fatto precipitare gli ascolti.

L'appuntamento è, come sempre, su Canale 5. E questa, al momento, è l'unica certezza. Ancora work in progress, infatti, il cast. Dalla conduttrice ai concorrenti (per cui sono già partite le selezioni in giro per l'Italia).



Grande Fratello Nip - Conduttrice

Sfida all'ultimo provino (e all'ultimo agente) per eleggere la futura conduttrice del GF. Il posto fa gola a tante. Ad avere la meglio, al momento, sembra essere la presentatrice e giornalista Barbara Palombelli, ma in lizza ci sarebbero anche la showgirl Belen Rodriguez e le attrici Anna Safroncik e Ambra Angiolini.

Se davvero, come raccontano le indiscrezioni, la timoniera di Forum l'avesse spuntata, sembra chiara l'intenzione degli autori di riavvicinare il reality show ai "fasti bignardiani", ovvero agli anni in cui a condurre era Daria Bignardi, quando lo stile era più moderato rispetto alle derive un po' trash prese nelle ultime edizioni e lo spionaggio h24 dei concorrenti ancora assolto dall'etichetta di "esperimento sociale".



Grande Fratello Nip - Opinionisti

Rebus totale sulle possibili "spalle" della presentatrice.



Grande Fratello Nip - Casting

La ricerca dei nuovi concorrenti è in corso. Il casting itinerante è già partito e toccherà moltissime città d'Italia. QUI l'elenco delle tappe.



Grande Fratello Nip - Format

Il "Grande Fratello" (anche abbreviato in GF) è un reality show trasmesso in Italia su Canale 5 dal 2000 prodotto dalla Endemol e basato sul format olandese "Big Brother". I protagonisti del reality sono persone sconosciute o semi-sconosciute al pubblico equamente divise tra uomini e donne di varia estrazione sociale e collocazione geografica, le quali condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere.