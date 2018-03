Grande Fratello ‘Nip’, l’indiscrezione: “Un ruolo inedito per la pupilla di Barbara d’Urso”

Sale la curiosità sul gran ritorno del ‘classico’ Grande Fratello, il reality di Canale 5 che per la quindicesima edizione sbircerà h 24 le persone ‘comuni’ che non vantano la popolarità dei vip sui quali il format si è basato in questi ultimi due anni.

La conduttrice è Barbara d’Urso, richiamata a dare lustro al programma quattordici anni dopo l’ultima volta e pronta a mettere su un cast che, stando alle indiscrezioni, potrebbe comprendere alcuni concorrenti già visti nelle precedenti edizioni del programma o noti nel mondo del web.

Fino a conferme ufficiali, tutto ruota nell’alea dei rumors a cui adesso si aggiunge l’indiscrezione del settimanale Oggi su Serena Garitta, ex vincitrice del Grande Fratello e grande amica di Barbara d’Urso.

"Mentre continuano i casting Carmelita (come i fan chiamano Barbara) avrebbe pensato ad un ruolo inedito per la sua pupilla, già vincitrice del reality" si legge sul giornale che, senza specificare quale potrebbe essere il ruolo ricoperto dalla ex inviata dei programmi della regina dei pomeriggi Mediaset, alimenta la curiosità sull’effettiva presenza della simpatica trionfatrice della quarta stagione del GF.