Carmelita pigliatutto, alla D'Urso anche il Grande Fratello

Per il ritorno del Grande Fratello Nip - ovvero senza vip nella Casa ma con giovani sconosciuti che sognano di diventare famosi - Mediaset non vuole sbagliare, e così gioca sul sicuro. Un totonomi durato mesi, poi la scelta pare sia caduta su Barbara D'Urso, che al fotofinish avrebbe sfilato alla favoritissima Barbara Palombelli la conduzione da sotto il naso.

A rivelarlo è il sito davidemaggio.it, che parla di una riunione segretissima a Cologno Monzese durante la quale Carmelita non sarebbe riuscita a dire di no alla proposta (immaginiamo molto succosa). Al Biscione credono molto in lei, che ad aprile, dopo 14 anni, tornerà a raccontare la convivenza di un nutrito gruppo di aspiranti vip nella Casa più famosa e spiata d'Italia.

E con questo salgono a tre i programmi di Barbara D'Urso, prezzemolina di casa Mediaset.