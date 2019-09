Grande Fratello, 19 anni fa la prima edizione: i concorrenti ricordano Pietro Taricone

Era il 14 settembre del 2000: diciannove anni fa. Quel giorno si accendevano per la prima volta le telecamere nella Casa del Grande Fratello e il reality show più longevo della tv italiana debuttava in onda. Una data che ha cambiato, in un modo o nell’altro, la televisione italiana e i suoi protagonisti, all’epoca rigorosamente Nip e ora diventati chi più chi meno Vip, non hanno potuto fare a meno di ricordarla. E in quel ricordo non poteva non esserci posto anche e soprattutto per Pietro Taricone, ‘O Guerriero scomparso prematuramente il 29 giugno 2010 in un incidente col paracadute.

Sui social si sono susseguiti i post da parte degli ex gieffini per ricordare quel 14 settembre.

“Sembra ieri eppure son passati circa vent’anni, sembra tanto tempo fa eppure era solo qualche settimana fa”, ricorda Marina La Rosa. “Non ho foto, queste le ho prese da internet e si vede, ma sono significative. Io nel confessionale che giocavo inconsapevolmente a fare la ‘gattamorta’ seduttrice e sensuale. Ero così piccola che guardandomi provo una tenerezza incredibile verso me ma anche verso tutti gli altri. Che meraviglia la vita, succedono delle cose incredibili, inaspettate”. Marina La Rosa non ha perso i contatti con gli altri ex gieffini, da Roberta Beta a Sergio Volpini, mentre il ricordo di Pietro Taricone è sempre molto vivo. “Di qualcuno ne ho perso le tracce, era giusto così, ma resteremo comunque uniti da un filo immaginario. Pietro invece sta sempre qui. Nel mio cuore”.

Anche Cristina Plevani, che quel Gf lo ha vinto, ha ricordato il 14 settembre 2000 e ha descritto in un post quel giorno, l’arrivo a Roma, l’ingresso a Cinecittà, i momenti subito precedenti l’inizio della diretta, la grande emozione: “Una mano apre la portiera. Scendo. Presentazione. Caos. Gente sconosciuta. Urla. Foto di gruppo. Il gioco ha inizio. Io divento Cristina del Grande Fratello. Per sempre”.

Taricone è stato ricordato anche da Lorenzo Battistello, in un post su quel 14 settembre: "Non sapevamo esattamente quello che andavamo a fare, e non lo sapevano neanche gli addetti ai lavori…. siamo stati i primi, i precursori! Siamo stati quei dieci ragazzi che inconsapevolmente, forse, hanno dato il via a tutto quello che oggi è social! In fin dei conti vi voglio bene". Stesso ricordo vivo anche per Salvo Veneziano.