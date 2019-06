Salvini, il post per la fine del Grande Fratello: "Come si può stare senza?"

Matteo Salvini non se ne perde una. Di sedute in Parlamento? No, di puntate del Grande Fratello. Il vicepremier ha commentato sui social la fine del reality, condividendo la foto della vincitrice Martina Nasoni: "E anche quest'anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi? Dai, un sorriso allunga la vita".

Non è la prima volta che Salvini dimostra di essere un grande fan del programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Ad aprile aveva condiviso una foto in cui mostrava la sua tv accesa sul GF "dopo una giornata impegnativa e complicata" per concedersi "qualche minuto di relax". Peccato che poche ore prima, a Parigi, era divampato l'incendio che ha distrutto la Cattedrale di Notre Dame, facendo esplodere una velenosa polemica social.

Non che stavolta ci siano andati più leggeri, ma l'ironia la fa da padrona. "Sta sereno, tra poco ripartono i balli di gruppo in spiaggia" gli risponde qualcuno, mentre altri gli fanno notare che avrebbe dovuto guardare 'Report', poi la stoccata: "Tranquillo, anche noi ci chiediamo come si può stare senza ministro dell'interno per più di un anno".