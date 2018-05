GF VIP 2018, al via il totonomi sul cast: Francesco Monte e tutti i favoriti

Il Grande Fratello di Barbara d'Urso non è ancora finito, ma già si rincorrono le prime indiscrezioni sul Grande Fratello Vip, in onda con la terza edizione a partire dal prossimo autunno. Ad aprire il "gioco" dei rumors è Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che per primo avanza i nomi dei concorrenti favoriti.

Il totonomi per il reality "vip" di Canale 5 comprende veterani dei reality e coloro che rientrano nel nuovo filone degli "ex qualcosa": ex isolani, ex di Uomini e donne, ex del GF stesso.

Ed ecco dunque che spuntano le ipotesi Francesco Monte e Massimiliano Caroletti, rispettivamente ex dell'Isola dei Famosi e produttore (nonché marito di Eva Henger), che se ne sono dette di tutti i colori durante il famigerato "Canna-gate" scoppiato in Honduras. Quindi Lory Del Santo, prezzemolina dei salotti tv, Claudio Sona, primo tronista gay a Uomini e donne, Karina Cascella, opinionista di stampo "d'Ursiano" e ex Uomini e donne, Adriana Volpe, conduttrice, Emanuela Tittocchia, attrice, Paola Caruso, ex isola e ex Bonas di Avanti un altro. Ma soprattutto Aida Nizar: personaggio rivelazione dell'ultimo Grande Fratello ancora in corso, che si è rivelato un vero e proprio volano per gli ascolti.

Va precisato però che tutti i nomi si fermano ad essere ipotesi. Qualcosa, infatti, non sembra tornare, dal momento la Cascella ha sempre dichiarato di non voler partecipare al Gf, e Adriana Volpe e Paola Caruso dovrebbero essere impegnate prossimamente nella nuova edizione di Pechino Express.