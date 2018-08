Fabio Basile, no al "Gf Vip"? Esercito e Federjudo mettono un veto

Niente "Grande Fratello Vip" per Fabio Basile? Il campione di judo potrebbe essere costretto a rinunciare alla partecipazione al reality show di Canale 5, in partenza ad ottobre, a causa di un veto posto dall'Esercito e dalla Federjudo.

Basile, torinese classe 1994, campione olimpico di Rio 2016 e Graduato dell'Esercito Italiano, era dato per certo dalle "voci di corridoio" che circolavano intorno al reality prodotto da EndemolShine. Per lui, del resto, non si sarebbe trattato della prima incursione in tv: già nel 2017, infatti, ha preso parte a 'Ballando con le stelle', in coppia con Anastasia Kuzmina. Stando a quanto riporta 'La Repubblica', però, stavolta "La Federazione judo, e soprattutto l’Esercito, hanno messo un veto (...) Non vogliono che partecipi in autunno al "Grande Fratello Vip" su Canale 5". "Il campione olimpico - si legge ancora - non vuole rinunciare ai 90mila euro per la partecipazione alla trasmissione".

Dal diretto interessato, al momento, non arrivano conferme né smentite.