Grande Fratello Vip 2018, le indiscrezioni sul cast: i possibili concorrenti

Magari nella Casa più spiata d’Italia sono ancora in corso le pulizie a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello cosiddetto ‘classico’, ma nel frattempo sono già in atto i preparativi per mettere a punto il nuovo cast di inquilini ‘vip’ che tornerà ad abitarla tra qualche mese.

La caccia alle ‘very important persons’ chiamate ad animare la terza edizione del reality condotta dalla confermatissima Ilary Blasi è iniziata, e dopo le prime indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo, ecco arrivarne altre fresche di diffusione.

E’ Novella 2000 a fare il punto su quelli che ad oggi sarebbero gli artisti contattati dalla produzione per prendere parte al reality: si tratta di ex tronisti, icone della musica italiana di ieri e persino un’attrice straniera.

Grande Fratello Vip 2018, cast ufficioso

Da Uomini e Donne potrebbero arrivare due ex tronisti come Andrea Cerioli (a sua volta ex gieffino) e Lucas Peracchi che durante il programma di Maria De Filippi ebbe qualche guaio a causa del suo accordo segreto con una corteggiatrice .

Direttamente dagli Stati Uniti potrebbe arrivare Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan della soap infinita 'Beautiful' che in passato partecipò a Ballando con le stelle.

A loro si aggiunge anche il nome dell’attore ed ex naufrago Alex Belli e le cantanti Iva Zanicchi e Donatella Rettore (quest'ultima aveva dovuto abbandonare Tale e quale show di Carlo Conti per problemi di salute).

Nella rosa delle probabili concorrenti c’è anche Cristina Plevani, contattata in quanto vincitrice della prima edizione del GF, e ci sarebbero trattative in corso per Gustavo Rodriguez, papà di Belen, Cecilia e Jeremias.

Per ora sono solo voci: in attesa di conferme e smentite, i lavori restano in corso.